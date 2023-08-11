Игрок «Интер Майами» рассказал о помощи Месси

Полузащитник «Интер Майами» Роберт Тэйлор рассказал о работе на команду новичка Лионеля Месси. Его слова передает The Wall Street Journal.

«Месси способен держать мяч при прессинге троих соперников. Таким образом, у нас гораздо больше свободного пространства на поле. Также Месси способен превращать плохой мяч в хороший. Иногда передача идет не самого лучшего качества, но Лео принимает мяч без проблем, делая пас хорошим», — сказал Тэйлор.

Месси этим летом сменил свой клуб. После двух лет в «Пари Сен-Жермен» игрок решил покорить МЛС. Он подписал контракт с «Интер Майами» и дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. До перехода в клуб из США Месси отправляли в чемпионат Саудовской Аравии, где готовы были предложить более высокую зарплату.

В своем четвертом матче в составе «Интер Майами» Лионель Месси в 1/8 финала Кубка лиг против «Далласа» отметился дублем. Во втором матче он дважды забил «Орландо». В ночь на 26 июля аргентинец отметился дублем в игре с «Атлантой Юнайтед» всего за 22 минуты. В дебютном матче Месси забил гол в добавленное время и принес команде победу над «Крус Асуль».

Ранее тренер «Интер Майами» оценил игру Месси за клуб.