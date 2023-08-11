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«ПСЖ» придется устроить распродажу после ухода Мбаппе

«ПСЖ» рассказал Мбаппе о последствиях его бесплатного ухода из клуба

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CHRISTIAN HARTMANN/Reuters

«Пари Сен-Жермен» отправил письмо на имя нападающего команды Килиана Мбаппе, в котором представил ему все последствия, которые настигнут клуб в случае его ухода. Об этом сообщает L.

«ПСЖ» написал об экстраординарных финансовых условиях, которых не было ни у кого в мире, но были у Мбаппе. Как утверждает источник, в прошлом сезоне футболист заработал €158 миллионов чистыми. В письме были названы последствия, которые повлечет за собой возможный уход Мбаппе в качестве свободного агента. Клубу придется начать распродавать игроков, пересмотреть политику продвижения игроков академии в первую команду, уволить многих сотрудников.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач.

Ранее экс-игрок «Кубани» посоветовал Мбаппе остаться в «ПСЖ».

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