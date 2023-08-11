Экс-футболист ЦСКА объяснил поражение команды от «Факела»

Экс-футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что армейцам не хватило мастерства, чтобы обыграть воронежский «Факел» в матче Пути РПЛ Кубка России, передает «Евро-Футбол.Ру».

«ЦСКА после уверенной победы подумал, что выйдет и разорвет «Факел». Но не нашлось мастерства, за счет которого можно было переломить игру. Моменты создавались с большим трудом», — сказал Масалитин.

«Факел» обыграл ЦСКА в рамках второго тура Кубка России со счетом 2:0. Дублем отметился нападающий Максим Максимов. Главный тренер воронежцев Вадим Евсеев весь матч провел на стуле, который он поставил в технической зоне.

После двух туров все четыре команды Группы 1 набрали по три очка. В следующем туре «Факел» сыграет с «Оренбургом», а ЦСКА — с «Сочи».

В прошлом сезоне ЦСКА стал обладателем Кубка России. В финале армейцы переиграли «Краснодар» в серии пенальти. В матче за Суперкубок москвичи уступили «Зениту».

Ранее футболист ЦСКА извинился перед одноклубниками после матча с «Факелом».