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Гладилин заявил, что Норманн поступил некрасиво, уехав из «Динамо»

Экс-игрок «Спартака» Гладилин: Норманн поступил некрасиво, уехав из «Динамо»

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением об отъезде Матиаса Норманна из московского «Динамо», передает Vprognoze.ru.

«Возможно, он нашел причину, чтобы уехать и поменять обстановку. Сделал это не очень красиво, ну бывает так. Это все равно не оправдывает его действия», — сказал Гладилин.

После матча с «Краснодаром» (4:3) во втором туре группового этапа Кубка России генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил журналистам, что Матиас Норманн покинул Россию из-за попадания дронов в «Москва-Сити».

Норманн стал игроком «Ростова» в январе 2019 года. За это время норвежец провел более 50 матчей. В 2021 году он был отдан в аренду «Норвич Сити». У англичан было право выкупа игрока из российского клуба, но они им не воспользовались. Летом 2022 года он стал игроком «Динамо» на правах аренды.

Ранее в «Ростове» сделали заявление по поводу покинувшего Россию футболиста Норманна.

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