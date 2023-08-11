Гладилин заявил, что Норманн поступил некрасиво, уехав из «Динамо»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением об отъезде Матиаса Норманна из московского «Динамо», передает Vprognoze.ru.

«Возможно, он нашел причину, чтобы уехать и поменять обстановку. Сделал это не очень красиво, ну бывает так. Это все равно не оправдывает его действия», — сказал Гладилин.

После матча с «Краснодаром» (4:3) во втором туре группового этапа Кубка России генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил журналистам, что Матиас Норманн покинул Россию из-за попадания дронов в «Москва-Сити».

Норманн стал игроком «Ростова» в январе 2019 года. За это время норвежец провел более 50 матчей. В 2021 году он был отдан в аренду «Норвич Сити». У англичан было право выкупа игрока из российского клуба, но они им не воспользовались. Летом 2022 года он стал игроком «Динамо» на правах аренды.

Ранее в «Ростове» сделали заявление по поводу покинувшего Россию футболиста Норманна.