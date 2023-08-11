Константин Цзю объяснил, почему бой между Емельяненко и Тайсоном не состоится

Бывший абсолютный чемпион по боксу Костя Цзю заявил, что ни одна организация не разрешит проведения поединка между россиянином Федром Емельяненко и Майком Тайсоном, передает РИА Новости.

«Этого боя не будет, кто разрешит ему его проводить? Кто его санкционирует? Ведь есть определенные международные правила по проведению таких боев», — сказал Цзю.

Федор Емельяненко, звезда ММА, заявил в YouTube-шоу The MMA Hour, что хотел бы провести бой по правилам бокса против американца Майка Тайсона, экс-абсолютного чемпиона мира. Поединок может состояться в Саудовской Аравии в карде Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

5 февраля в своем последнем бою Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру. Поединок, который состоялся в рамках турнира Bellator 290, завершился в первом раунде поражением россиянина.

Ранее Емельяненко заявил, что американский блогер не согласится с ним драться.