В «Локомотиве» ответили на вопрос, начался ли закат карьеры Дзюбы

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о низкой результативности форварда клуба Артема Дзюбы, заявив, что он еще покажет свое, передает Sport24.

«Не могу сказать, закат это или восход. Все нормально. Артем тренируется, выполняет установки главного тренера. Он еще свое покажет», — сказал Ульянов.

В феврале Дзюба стал игроком «Локомотива». До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев, после чего игрок и клуб расторгли контракт.

После возвращения в российский чемпионат Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 11 матчах.

В новом сезоне нападающий сыграл три матча в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись одним забитым мячом. 8 августа форвард пропустил игру против «Рубина».

Ранее стало известно, сколько матчей пропустит Дзюба из-за травмы.