Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Фанаты «Ариса» призвали разгромить нацистов во время матча с киевским «Динамо»

Фанаты «Ариса» вывесили баннер против «Азова»* в матче с киевским «Динамо»

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Фанаты греческого «Ариса» провели политическую акцию во время первого матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против киевского «Динамо», вывесив баннер.

«Разгромите нацистов «Азова» (организация запрещена в России), — гласила надпись на полотне.

Встреча, которая состоялась 10 августа, закончилась со счетом 1:0 в пользу греческого клуба. Единственный мяч забил Луис Пальма, реализовав пенальти. Ответный матч состоится 17 августа.

2 августа стало известно о том, что восемь футболистов и семеро работников из персонала украинского клуба «Днепр-1» отравились перед ответным матчем второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим «Панатинаикосом».

Матч состоялся в Афинах 1 августа и завершился вничью со счетом 2:2. В следующий раунд вышел греческий клуб по сумме двух игр.

Ранее Литва отказала в визе двум россиянам из армянского «Пюника».

*   организация запрещена в России
Все новости на тему:
Футбол. Лига конференций УЕФА
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях