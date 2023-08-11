Фанаты «Ариса» призвали разгромить нацистов во время матча с киевским «Динамо»

Фанаты греческого «Ариса» провели политическую акцию во время первого матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против киевского «Динамо», вывесив баннер.

«Разгромите нацистов «Азова» (организация запрещена в России), — гласила надпись на полотне.

Встреча, которая состоялась 10 августа, закончилась со счетом 1:0 в пользу греческого клуба. Единственный мяч забил Луис Пальма, реализовав пенальти. Ответный матч состоится 17 августа.

2 августа стало известно о том, что восемь футболистов и семеро работников из персонала украинского клуба «Днепр-1» отравились перед ответным матчем второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим «Панатинаикосом».

Матч состоялся в Афинах 1 августа и завершился вничью со счетом 2:2. В следующий раунд вышел греческий клуб по сумме двух игр.

Ранее Литва отказала в визе двум россиянам из армянского «Пюника».