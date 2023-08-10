Экс-футболист «Терека»: Кадыров приезжал на тренировки с охранниками и бил по воротам

Бывший футболист грозненского «Терека» (сейчас «Ахмат») Иван Темников рассказал, как глава Чечни Рамзан Кадыров участвовал в жизни команды. Слова Темникова передает Sport24.

«Кадыров был близок к команде? Да, мог в тренировках поучаствовать, выйти на поле. Приезжал к нам с охранниками и бил по воротам. Все с шутками: «Смотрите, как умею». А однажды после успешной игры с ЦСКА Кадыров меня очень тепло поздравил. Подошел, обнял: «Хорош, молодец!» — сказал Темников.

Иван Темников играл за грозненскую команду с 2013 по 2014 год. Также футболист выступал за «Рубин», «Динамо», «Пари Нижний Новгород», «Торпедо», «Томь» и «Уфу». В настоящее время игрок является футболистом «Кубани». По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Темникова составляет €200 тыс.

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