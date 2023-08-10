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Экс-игрок «Зенита» ответил Семаку, принизившему значимость Кубка России

Экс-игрок «Зенита» Чухлов раскритиковал тренеров, называющих КР не важным турниром

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший форвард «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал слова тренера сине-бело-голубых Сергея Семака о значимости Кубка России. Его слова передает Legalbet.

«Я не знаю, почему у профессионалов, у тренеров такое отношение к Кубку России. С чего они взяли, что это не самый важный турнир. Как может профессиональный тренер так говорить о турнире?! Они профессионалы: должны заставлять игроков играть в футбол.

Не тренера задача определять, какой второсортный турнир, а какой нет. Мы же не обсуждаем: есть ли второсортные футболисты или нет? Этот турнир всегда был почетным, особенно в советское время», — сказал Чухлов.

Семак после матча с «Крыльями Советов» в Кубке России объяснил выход на поле голкипера Васютина тем, что для всех тренеров важна Российская премьер-лига (РПЛ), а не Кубок России. Последний раз петербуржцы выигрывали этот трофей в сезоне-2019/20.

После трех туров нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака набрали четыре очка (одна победа, одна ничья, одно поражение).

Ранее сообщалось, что «Зенит» был наказан за проведение чемпионского парада.

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Футбол. Чемпионат России
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