Экс-игрок «Зенита» ответил Семаку, принизившему значимость Кубка России

Бывший форвард «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал слова тренера сине-бело-голубых Сергея Семака о значимости Кубка России. Его слова передает Legalbet.

«Я не знаю, почему у профессионалов, у тренеров такое отношение к Кубку России. С чего они взяли, что это не самый важный турнир. Как может профессиональный тренер так говорить о турнире?! Они профессионалы: должны заставлять игроков играть в футбол.

Не тренера задача определять, какой второсортный турнир, а какой нет. Мы же не обсуждаем: есть ли второсортные футболисты или нет? Этот турнир всегда был почетным, особенно в советское время», — сказал Чухлов.

Семак после матча с «Крыльями Советов» в Кубке России объяснил выход на поле голкипера Васютина тем, что для всех тренеров важна Российская премьер-лига (РПЛ), а не Кубок России. Последний раз петербуржцы выигрывали этот трофей в сезоне-2019/20.

После трех туров нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака набрали четыре очка (одна победа, одна ничья, одно поражение).

Ранее сообщалось, что «Зенит» был наказан за проведение чемпионского парада.