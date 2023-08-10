Тренер рассказал о «большой ошибке» Дзюбы перед отъездом в Турцию

Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович признался, что звонил нападающему Артему Дзюбе, чтобы убедить его перейти в «Црвену Звезду». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Недавно Дзюба сделал большую ошибку. Когда он поехал в Турцию, его «Црвена Звезда» хотела. Я ему звонил, а он не поднимал трубку.

Но и он для меня тоже много сделал. Хорошо играл, забивал. Он был бы героем «Црвены Звезды»! И клубу был нужен такой нападающий. Но он выбрал Турцию. Баранину, наверное, хотел покушать», — сказал Божович.

В феврале Дзюба стал игроком «Локомотива». До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев, после чего игрок и клуб расторгли контракт.

После возвращения в российский чемпионат Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 11 матчах.

В новом сезоне нападающий сыграл три матча в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись одним забитым мячом. 8 августа форвард пропустил игру против «Рубина».

Ранее друг Малкома заявил, что Дзюба поплатился, назвав «Зенит» Рио-де-Жанейро.