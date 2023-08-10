Экс-игрок «Динамо» назвал бессмысленным большое количество бразильцев в «Зените»

Бывший нападающий московского «Динамо» Анатолий Байдачный считает, что российским клубам нужно делать ставку на российских игроков в отсутствие еврокубков. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Очень сложно сохранять лидерство на протяжении долгого времени. Бывает же, что приходит какой-то момент, когда команда может и оступаться. Но я думаю, что в случае с «Зенитом» это временное явление.

Многие говорят, и я согласен: нужно, чтобы в командах играло большее число российских футболистов. Все равно мы не участвуем ни в каких международных соревнованиях. Так пусть наши футболисты играют. Привозить бразильцев, других легионеров и платить им миллионы бессмысленно», — сказал Байдачный.

В минувшем сезоне «Зенит» четвертый раз подряд выиграл чемпионат России. 15 июля сине-бело-голубые в матче за Суперкубок России обыграли ЦСКА в серии пенальти.

В текущем сезоне в составе петербургской команды значатся десять легионеров, шесть из которых бразильцы. Это защитники Дуглас Сантос и Роберт Ренан, полузащитники Ду Кейрос, Клаудиньо, Вендел и Густаво Мантуан. 3 августа «Зенит» объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».

Ранее экс-футболист Деменко высказался об отставании «Зенита» от «Спартака» в РПЛ.