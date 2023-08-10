Тренер «ПСЖ» сообщил Неймару и еще нескольким игрокам, что не рассчитывает на них

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике и спортивный директор Луиш Кампуш сообщили нескольким игрокам клуба о том, что не нуждаются в них в новом сезоне. Об этом сообщает RMC Sport.

Как утверждает источник, тренер и спортивный директор не рассчитывают на нападающих Неймара и Уго Экитике, полузащитников Марко Верратти и Ренату Саншеша, а также на защитника Хуана Берната.

В прошлом сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции. Клуб дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступил мюнхенской «Баварии». Лучшим результатом парижан в этом турнире является проход в финал сезона-2019/20. тогда клуб уступил «Баварии» со счетом 0:1.

В минувшем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции 20 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Бразилец принял участие в шести матчах Лиги чемпионов (2+2).

Экитике, Верратти, Саншеш и Бернат провели в чемпионате страны более 20 игр каждый.

Новый сезон в Лиге 1 стартует 11 августа. «ПСЖ» примет дома «Лорьян».

Ранее сообщалось, что саудовский клуб может подписать Неймара и отдать в аренду в «Барселону».