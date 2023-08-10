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Овечкин заявил, что мэр Казани Метшин «слабовато» играет в хоккей

Овечкин признался, что учил держать клюшку мэра Казани Метшина

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в эфире «КХЛ ТВ» поделился эмоциями от игры вместе с мэром Казани Ильсуром Метшиным.

«Я пытаюсь отдать – все-таки играю с мэром. Поэтому пытаюсь отдавать, ищу его – а он не забивает. Как мне Метшин? Пока слабовато. Я ему сказал, что надо пожестче клюшку держать...» — сказал Овечкин.

9 августа Овечкин и Метшин приняли участие в прощальном матче Даниса Зарипова. С 2017 года он выступал за казанский «Ак Барс» и был капитаном команды. Хоккеист уже играл за клуб из столицы Татарстана с 2001 по 2013 год. В 2018 году Зарипов стал обладателем Кубка Гагарина. В финале «Ак Барс» одолел московский ЦСКА.

Сейчас в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) межсезонье. Это позволило Овечкину принять участие в прощальном матче Зарипова. В минувшем сезоне капитан «Вашингтона» принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Ранее Овечкин ответил на вопрос о готовности перейти в «Ак Барс» после ухода из НХЛ.

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