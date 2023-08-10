Канчельскис эмоционально высказался об интересе европейских клубов к Захаряну

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что ему надоело слушать об интересе европейских клубов к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну. Его слова передает «РБ Спорт».

«Надоело уже слышать об интересе европейских клубов к Захаряну. Надо смотреть на вещи реально, а не придумывать. Нет у него никакого официального предложения, видимо. Гоняем воздух туда-сюда. Смысл какой? Когда будет реальное предложение, тогда и будем разговаривать. Может, он к себе в Армению уедет», — заявил Канчельскис.

Летом 2022 года лондонский «Челси» предлагал за российского полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол.

Этим летом сразу три голландских клуба заинтересовались Захаряном — это ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд». Позже в последнем подтвердили интерес к россиянину.

В текущем сезоне Захарян принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись голом и результативной передачей.

Ранее «Динамо» посоветовали продать Захаряна минимум за €15 млн.