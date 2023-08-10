Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что норвежский футболист Матиас Норманн не имел права расторгать контракт с московским «Динамо». Об этом он рассказал «РБ Спорт».

«Что-то прогнозировать по такому случаю — неблагодарное дело, потому что понимаем, что в решение ФИФА может вмешаться политика. Но лично мне кажется, что футболист пытается найти способ уйти из «Динамо» и «Ростова» бесплатно, без компенсаций.

Напомню, Норманн приостановил контракт в марте 2022 года, а потом возобновил его, когда не нашел себе команду. То есть для него нет проблемы играть в стране, где идет специальная военная операция, и ранее никакой опасности он не ощущал.

Поcле того, как в «Моcква-Cити» прилетел дрон, где он, кcтати, не жил, он почувcтвовал опаcноcть. Мне кажетcя, шанc признать раcторжение обоcнованным еcть только в том cлучае, еcли опаcноcть угрожала ему непоcредcтвенно. Иначе c такой же долей вероятноcти можно разорвать контракт, потому что в Моcкве проиcходят ДТП.

Например, в городе каждый день происходят 100 аварий, и Норманн настолько испугался, что решил, что не может играть в России, потому что у него есть шанс погибнуть в ДТП. Такой же шанс погибнуть был у него от прилета дрона в «Москва-Сити», к которому он никакого отношения не имел.

Для меня cитуация однозначна: он не имел права раcторгать контракт. Но во вcе может вмешатьcя политика. Будем cмотреть. Еcли «Динамо» и «Роcтов» пойдут в cуд, у наc появитcя хорошая практика по этому вопроcу, которую мы cможем иcпользовать в делах c другими футболиcтами», — сказал юрист.

После матча с «Краснодаром» (4:3) во втором туре группового этапа Кубка России генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил журналистам, что Матиас Норманн покинул Россию из-за попадания дронов в «Москва-Сити».

Норманн стал игроком «Ростова» в январе 2019 года. За это время норвежец провел более 50 матчей. В 2021 году он был отдан в аренду «Норвич Сити». У англичан было право выкупа игрока из российского клуба, но они им не воспользовались. Летом 2022 года он стал игроком «Динамо» на правах аренды.

В прошлом сезоне он провел за столичную команду 14 матчей в Российской премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее «Динамо» оштрафовало Норманна за опоздание на медосмотр и сбор.