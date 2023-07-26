Месси повторил достижение восьмилетней давности

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в матче против «Атланты Юнайтед» забил два мяча правой ногой впервые за восемь лет. Об этом сообщает TyC Sports.

36-летний форвард помог своему клубу обыграть «Атланту» (4:0) в матче группового этапа Кубка лиг. Месси отметился дублем и результативной передачей.

В предыдущий раз дубль правой ногой он оформлял в футболке «Барселоны» в матче с «Леванте» в 2015 году.

Месси перешел в «Интер Майами» в июле на правах свободного агента.

Последние два года он играл за французский «Пари Сен-Жермен». Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.

До «ПСЖ» аргентинец на протяжении 18 лет находился в структуре испанской «Барселоны». Вместе с каталонским клубом он десять раз выигрывал Ла Лигу, семь раз — Кубок Испании и четыре раза — Лигу чемпионов. Семь раз Месси становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Ким Кардашьян рассказала о реакции сына на встречу с Месси.