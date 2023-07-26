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«Динамо» повторило свой антирекорд 20-летней давности

«Динамо» повторило клубный антирекорд 2003 года в рамках Кубка России по футболу

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Александр Вильф/РИА Новости

Московское «Динамо» в гостях встречалось с «Пари Нижний Новгород» в матче первого тура группового раунда Пути РПЛ Кубка России. Матч завершился вничью со счетом 1:1, в серии послематчевых пенальти сильнее оказались нижегородцы.

По итогам встречи московская команда повторила клубный антирекорд 20-летней давности (2003 года) в рамках Кубка России – футболисты бело-голубых пропустили в седьмом гостевом матче турнира подряд.

В составе «Пари НН» голом отметился Эдгар Севикян, у «Динамо» забитый мяч на счету Ярослава Гладышева. В серии пенальти у москвичей с точки промахнулись Денис Макаров и Сергей Паршивлюк.

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» на своем поле уступил петербургскому «Зениту» (0:2), а подопечные Марцела Лички в Москве проиграли «Краснодару» (1:3).

В ближайшем туре нижегородская команда сыграет с екатеринбургским «Уралом», а «Динамо» — с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее футболист «Ахмата» сбил кепку с головы болельщика «Зенита».

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