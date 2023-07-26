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Экс-тренер «Зенита» рассказал, в чем петербургский клуб сильнее «Спартака»

Тренер Петржела заявил, что в «Зените» менеджмент сильнее, чем в «Спартаке»

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Vlastimil Petrzela/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела считает, что московский «Спартак» не способен продать футболиста за €60 млн так, как это делают сине-бело-голубые. Слова специалиста передает «РБ Спорт».

«Не верю, что «Зенит» продал Малкома за €60 млн. Он стоит гораздо дешевле.

Сможет ли «Спартак» продать кого-то за 60 млн? Думаю, никогда. Как мне кажется, их руководство не умеет работать на перспективу. И играют красно-белые не на таком уровне, как команда Семака. В «Зените» сильнее менеджмент», — заявил чех.

24 июля председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Малком будет продан в саудовский «Аль-Хиляль». Медведев отметил, что трансферное соглашение подписано. Сумма сделки составит €60 млн, а все платежи должны быть выплачены до конца сезона-2023/24.

Малком перешел в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». В составе сине-бело-голубых он провел 109 матчей во всех турнирах и забил 42 мяча. Игрок помог команде одержать по четыре победы в чемпионате и Суперкубке России, также завоевал Кубок страны.

Ранее ветеран ЦСКА назвал российский футбол противным.

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