Экс-тренер «Зенита» рассказал, в чем петербургский клуб сильнее «Спартака»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела считает, что московский «Спартак» не способен продать футболиста за €60 млн так, как это делают сине-бело-голубые. Слова специалиста передает «РБ Спорт».

«Не верю, что «Зенит» продал Малкома за €60 млн. Он стоит гораздо дешевле.

Сможет ли «Спартак» продать кого-то за 60 млн? Думаю, никогда. Как мне кажется, их руководство не умеет работать на перспективу. И играют красно-белые не на таком уровне, как команда Семака. В «Зените» сильнее менеджмент», — заявил чех.

24 июля председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Малком будет продан в саудовский «Аль-Хиляль». Медведев отметил, что трансферное соглашение подписано. Сумма сделки составит €60 млн, а все платежи должны быть выплачены до конца сезона-2023/24.

Малком перешел в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». В составе сине-бело-голубых он провел 109 матчей во всех турнирах и забил 42 мяча. Игрок помог команде одержать по четыре победы в чемпионате и Суперкубке России, также завоевал Кубок страны.

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