Агент назвал Шарапову худшей спортсменкой, которой удалось выиграть турнир «Большого шлема»

Макс Айзенбад, агент российской теннисистки Марии Шараповой, заявил в эфире The Tennis Podcast, что его клиентка является худшей спортсменкой, которой удалось выиграть турнир «Большого шлема».

«Она, наверное, худшая спортсменка, выигрывавшая «Шлем». У нее нет подброса, она не умеет обводить. Она брала волей. Я считаю ее одним из ментально сильнейших игроков в истории тенниса», — сказал Айзенбад.

Шарапова официально объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года, ей было 32 года. Теннисистка пять раз выигрывала турниры «Большого шлема», она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) (36 — в одиночном разряде).

Спортсменка — обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка турнира (2015), в 2012 году она выиграла серебряную медаль Олимпийских игр в одиночном разряде.

Ранее Шарапова поделилась милым снимком возлюбленного и сына.