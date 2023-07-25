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Армянский футболист назвал себя душнилой

Полузащитник «Ростова» Байрамян назвал себя душнилой

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Полузащитник «Ростова» и национальной сборной Армении Хорен Байрамян в интервью Sport24 заявил, что обладает непростым характером, несмотря на то, что часто выглядит иначе.

«Я произвожу впечатление веселого человека, но на самом деле я душнила. Дома я постоянно ворчу, возмущаюсь. Постоянно мне что-то не нравится», — заявил Байрамян.

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24 «Ростов» на своем поле оказался сильнее воронежского «Факела». Игра завершилась победой команды под руководством Валерия Карпина с минимальным счетом 2:1.

В следующем туре ростовчане на своем поле примут петербургский «Зенит». Игра состоится 29 июля и начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее перуанский форвард «Торпедо» Йорди Рейна сравнил жизнь в США и России.

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