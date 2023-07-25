Агент рассказал об угрозе шантажа игроку, желающему перейти в клуб КХЛ

Хоккейный агент Алеша Пилко, работающий с иностранными игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), рассказал, как игроку сборной Германии Марцелю Небельсу запретили приезжать в российскую лигу. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Расскажу об истории с немецким форвардом Марцелем Небельсом. Ему отправили предложение, он остался всем доволен и хотел перейти в «Локомотив». Но заканчивается чемпионат мира, на котором немцы проиграли в финале, и вокруг Небельса собирается все высшее руководство сборной. Марцелю говорят, что если он поедет в КХЛ, то национальная команда для него будет закрыта. Шантаж. На него стали давить, используя фактор будущей Олимпиады», — сказал Пилко.

Сейчас немец играет за «Айсберен Берлин» у себя на родине. Он выступает за клуб с 2014 года. До этого нападающий поиграл в американских клубах.

В минувшем сезоне в день своего столетия ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Диц, у казанцев – Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.

1 сентября эти команды откроют своим матчем новый сезон.

Ранее Валерий Каменский объяснил, почему иностранцев привлекает Россия.