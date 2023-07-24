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Губерниев заявил, что любовь Малкома к деньгам оказалась сильнее любви к России

Журналист Губерниев заявил, что любовь футболиста Малкома к деньгам оказалась сильнее любви к России

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Пресс-служба телеканала «Россия»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил переход нападающего Малкома из петербургского «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль», заявив, что клуб с берегов Невы заработает много денег на трансфере, передает РИА Новости.

«За «Зенит» я очень рад, клуб заработал кучу денег. Что касается Малкома, он вроде как Россию сильно любил, паспорт даже получил. Оказалось, что любовь к деньгам у него сильнее», — сказал Губерниев.

В понедельник, 24 июля, председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что форвард команды Малком будет продан в саудовский «Аль-Хиляль». Медведев отметил, что трансферное соглашение подписано. Сумма сделки составит €60 млн, а все платежи должны быть выплачены до конца сезона-2023/24.

Малком перешел в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». В составе сине-бело-голубых он провел 109 матчей во всех турнирах и забил 42 мяча. Помог команде одержать по четыре победы в чемпионате и Суперкубке России, также завоевал Кубок страны.

Ранее Зарема Салихова объяснила, чем может обернуться для российских клубов уход Малкома.

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