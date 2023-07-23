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Бывший игрок «Спартака» указал на проблемную линию команды

Бывший игрок «Спартака» Кечинов заявил, что клубу надо усилить оборону

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что клубу надо усилить оборону, чтобы бороться за самые высокие места, передает «Чемпионат».

«Если «Спартак» хочет бороться за самые высокие места, то линию обороны нужно усилить. Мы увидели по матчу с «Оренбургом», что проблемы в обороне остались», — сказал Кечинов.

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл «Оренбург». Встреча завершилась со счетом 3:2.

В самом конце первого тайма Виктор Мозес вывел красно-белых вперед. Сразу после перерыва Дмитрий Воробьев сравнял счет, а через 16 минут Габриэль Флорентин вывел «Оренбург» вперед. За 15 минут до финального свистка Даниил Хлусевич сравнял счет, а уже в компенсированное время он вывел «Спартак» вперед, установив окончательный счет матча.

Ранее бывший футболист «Спартака» Егор Титов рассказал, когда у клуба будут шансы на победу в РПЛ.

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