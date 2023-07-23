В «Зените» сообщили о продаже Малкома за рекордную для России сумму

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что форвард команды Малком будет продан в саудовский «Аль-Хиляль», передает РИА Новости.



Медведев отметил, что трансферное соглашение подписано. Сумма сделки составит €60 млн, а все платежи должны быть выплачены до конца сезона-2023/24.

«Половина суммы должна быть выплачена для вступления трансфера в силу. », — добавил он.

Согласно порталу Transfermarkt, трансфер Малкома станет самым дорогим в истории российского футбола. В 2016 году «Зенит» продал Халка в китайский «Шанхай СИПГ» за €56 млн.

22 июля Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Пари НН» в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Главный тренер петербуржцев Сергей Семак объяснил это тем, что футболиста решили поберечь и обезопасить от всяких рисков, пока идут переговоры о его трансфере.

Ранее комментатор Василий Уткин пошутил о российском гражданстве бразильского игрока «Зенита» Малкома.