Российский футболист «Спартака» ответил на вопрос о возможном отъезде в Италию

Футболист московского «Спартака» Даниил Хлусевич заявил «Газете.Ru», что ничего не знает об интересе к нему со стороны клубов из Италии.

«Слухи про Италию? Я вообще ничего не знаю. У меня всем занимается агент», — сказал Хлусевич.

Журналист Джанлука Ди Марцио 28 июня сообщил на своем сайте об интересе трех итальянских клубов к Хлусевичу. По словам инсайдера, россиянин привлек внимание «Лацио», «Дженоа» и «Вероны». 22-летнего футболиста могут арендовать с опцией выкупа за €8 млн. Ди Марцио утверждает также об интересе со стороны португальского «Спортинга».

В матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл «Оренбург» со счетом 3:2.

В самом конце первого тайма Виктор Мозес вывел красно-белых вперед. Сразу после перерыва Дмитрий Воробьев сравнял счет, а через 16 минут Габриэль Флорентин вывел «Оренбург» вперед. За 15 минут до финального свистка Даниил Хлусевич сравнял счет, а уже в компенсированное время он вывел «Спартак» вперед, установив окончательный счет матча.

Ранее ветеран ЦСКА назвал неожиданного претендента на золото РПЛ.