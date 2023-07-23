Наставник «Спартака» Абаскаль заявил, что клуб почти уничтожал «Оренбург» в матче РПЛ

Наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился эмоциями от победы в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над «Оренбургом», заявив, что его подопечные почти уничтожали соперника, передает «Чемпионат».

«Мы не можем постоянно ждать концовки и вырывать три очка. Если мы не прибавим в решительности в финальной трети, то нам будет сложно. Хотя мы доминировали, почти уничтожали соперника», — сказал Абаскаль.

Встреча завершилась со счетом 3:2. В самом конце первого тайма Виктор Мозес вывел красно-белых вперед. Сразу после перерыва Дмитрий Воробьев сравнял счет, а через 16 минут Габриэль Флорентин вывел «Оренбург» вперед. За 15 минут до финального свистка Даниил Хлусевич сравнял счет, а уже в компенсированное время он вывел «Спартак» вперед, установоив окончательный счет матча.

Ранее Абаскаль восхитился Москвой после года жизни в России.