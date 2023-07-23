Ветеран «Спартака» Гладилин: непонятно, что команда из себя представляет

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» заявил о большом количестве проблем у красно-белых после победы над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Игра двоякая. Качество игры очень низкое, но то, что проявили характер и вырвали победу — это плюс. Но проблем очень много: и в обороне, и в организации. Пока и костяка не видно у команды, большая текучесть игроков. Пока непонятно, что «Спартак» из себя представляет», — заявил Гладилин.

«Спартак» на своем поле обыграл «Оренбург» со счетом 3:2, проигрывая по ходу матча 1:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре «Спартак» дома сыграет с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 31 июля в 19:30 по московскому времени. «Оренбург» встретится на выезде с казанским «Рубином». Команды выйдут на поле 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Спартак» занял третье место. «Оренбург» финишировал на седьмой строчке.

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