Фанаты «Арсенала» подрались друг с другом

Фанаты лоднонского «Арсенала» подрались друг с другом во время товарищеского матча с «Манчестер Юнайтед», который прошел в США, передает Mirror.

Потасовка произошла на стадионе «Метлайф», где прошел поединок. Большинство болельщиков успело разойтись, когда к стадиону подъехало значительное количество охранников. Тех, кто продолжил драку, быстро выпроводили со стадиона.

Два болельщика получили незначительные повреждения. У одного фаната было разбито лицо.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Манчестер Юнайтед». Через пол часа после стартового свистка счет открыл Бруну Фернандеш. Под занавес первого тайма окончательный счет установил Джейдон Санчо.

После финального свистка была проведена серия пенальти, в которой победил «Манчестер Юнайтед» (5:3).

Ранее на матче за Суперкубок России произошла массовая драка.