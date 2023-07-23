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Экс-тренер сборной России оценил будущее «Зенита» без Малкома и Вендела

Экс-наставник сборной России Игнатьев заявил, что «Зенит» сможет компенсировать отъезд Малкома и Вендела

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РИА Новости

Экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что уход полузащитника «Зенита» Малкома и неприезд в Санкт-Петербург хавбека Вендела не повлияют на чемпионские амбиции клуба.

По его словам, в составе сине-бело-голубых есть много игроков, способных заменить бразильцев.

«Несмотря на это, «Зенит» остается одним из лидеров и главных фаворитов чемпионата. Это не значит, что петербуржцы — безоговорочные лидеры. Даже с Малкомом и Венделом их обыгрывали.

Но и без них у «Зенита» достаточно кадровых, организационных ресурсов для того, чтобы задавать тональность в нашей лиге.

На их место присматриваются уже несколько команд, я надеюсь, что мы увидим более обостренную конкуренцию «Зениту», — заявил Игнатьев.

Игра «Пари НН» — «Зенит» завершилась со счетом 0:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее экс-форвард ЦСКА Валерий Масалитин объяснил победу «Зенита» над «Пари НН» действиями судьи.

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