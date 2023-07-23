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Стал известен прогноз экс-тренера сборной России на сезон для «Локомотива»

Бывший тренер сборной России Игнатьев заявил, что «Локомотив» способен бороться за место в топ-3 РПЛ

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что несмотря на ничейный результат в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Рубина», «Локомотив» будет бороться за призовую тройку в нынешнем сезоне.

По его словам, у клуба есть достаточно ресурсов для этого.

«Делать какие-либо далеко идущие выводы нельзя. Я убежден, что по подбору игроков «Локомотив» способен бороться за место в тройке.

Фрагментарные отрезки матча с «Рубином» нас возвращали к тому «Локомотиву», что был весной. Думаю, что команда смогла усилиться, взяли в клуб игроков атакующей линии. Наверное, надо думать, как усилить центральную зону обороны.

Команда хорошо подготовилась в предсезонке, текущие кондиции подсказывают, что у клуба есть фундамент для дальнейшей подготовки», — заявил Игнатьев.

Ранее Борис Игнатьев заявил, что столичному «Локомотиву» придется решать проблемы в игре защитников.

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