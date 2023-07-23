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Опубликован текст письма «ПСЖ» к Мбаппе после его решения не продлевать контракт

Издание RMC Sport опубликовало текст письма «ПСЖ» к Мбаппе после его заявления о контракте

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Reuters

Стали известны детали письма «ПСЖ», которое клуб направил французскому нападающему Килиану Мбаппе в ответ на его уведомление о нежелании подписывать новый контракт. Текст документа приводит RMC Sport.

«Прежде всего, важно помнить, что настроение, которое диктовало наши переговоры весной 2022 года, всегда заключалось в том, чтобы вы продолжали работать в «ПСЖ» — семье, которая столько лет делала невозможное для вашей карьеры. Это позволило бы нам дать положительный ответ на запрос о вашем трансфере», — указано в письме.

Также в письме указано, что обнародование факта, что Мбаппе не собирается продлевать контракт, нанесло клубу большой ущерб. В заявлении «ПСЖ» предлагает Мбаппе провести встречу в срочном порядке, чтобы определиться с лучшим выходом из сложившейся ситуации — подписанием нового контракта или трансфером.

7 июля издание RMC Sport со ссылкой на L'Equipe впервые написало, что «ПСЖ» отправил Мбаппе трехстраничный документ в ответ на уведомление о намерении не подписывать новый контракт.

21 июля руководство «ПСЖ» исключило нападающего Мбаппе из заявки на предсезонное турне по Японии. По сообщению издания L'Équipe, это произошло из-за того, что форвард подписал тайное соглашение о переходе в «Реал» следующем летом в статусе свободного агента.

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что клуб выставил Мбаппе на трансфер.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач. Столичный клуб покинул Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч «Баварии».

Ранее во Франции осудили решение исключить Килиана Мбаппе из состава «ПСЖ».

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