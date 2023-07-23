Золотая олимпийская медаль фигуриста Зайцева продана за $93 тысячи

Золотая медаль фигуриста Александра Зайцева, которую тот завоевал на Олимпийских играх — 1980 в паре с Ириной Родниной в американском Лейк-Плэсиде, была продана во время аукциона RR Auction. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Цена золотой олимпийской медали фигуриста составила $93 тыс.

В паре с Родниной Зайцев дважды стал олимпийским чемпионом — в 1976 и 1980 годах. Также пара шесть раз завоевывала золотые медали чемпионатов мира, фигуристы поднимались на высшую ступень пьедестала с 1973 по 1978 год. Семь раз Роднина и Зайцев выигрывали европейское первенство (1973—1978, 1980).

Пара работала сначала под руководством Станислава Жука, однако в 1974 году отношение фигуристов и тренера испортились и дуэт перешел к Татьяне Тарасовой, под руководством которой были завоеваны в итоге олимпийские награды.

В 1975 году Зайцев и Роднина поженились. В браке у них родился сын Александр (23 февраля 1979), в 1985 году супруги развелись. Позднее Зайцев вновь женился, его избранницей стала бронзовая призерка чемпионата Европы 1971 года по фигурному катанию Галина Карелина (Мотовилова).

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