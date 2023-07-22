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Бывший президент «Локомотива» раскритиковала игру клуба после ничьей с «Рубином»

Бывший президент «Локомотива» Смородская раскритиковала игру клуба после ничьей с «Рубином» в РПЛ

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала игру клуба после ничьей с «Рубином» в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Не понравилась игра абсолютно, нет цельности и идеи в действиях футболистов. Надо ставить комбинационные взаимодействия, пока этого вообще не заметно», — сказала Смородская.

Уже на третьей минуте матча счет открыл футболист «Рубина» Мирлинд Даку. Через 20 минут счет сравнял Наир Тикнизян. Через 13 минут после перерыва Джоэль Фамейе вывел казанцев вперед, но под самый занавес матча Вильсон Изидор восстановил равновесие в счете.

В следующем туре чемпионата России «Локомотив» сыграет на выезде против воронежского «Факела». Встреча состоится 30 июля. Команды выйдут на поле в 17.30 по московскому времени.

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