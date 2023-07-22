Российская фигуристка выложила фото в купальнике

Российская фигуристка Виктория Синицина опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, как загорает в купальнике на отдыхе в Сочи.

«Как шоколадка уже», — написал один из подписчиков.

Другой подписчик назвал Синицину красавицей.

В июне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые выступали вместе в танцах на льду, объявили о завершении карьеры. Синицина и Кацалапов встали в пару весной 2014 года. На Олимпийских играх — 2022 они завоевали золотые медали в командном первенстве и серебряные награды в личном турнире. Фигуристы выиграли чемпионат мира в 2021 году, стали серебряными призерами мирового первенства в 2019 году. Также Синицина и Кацалапов дважды становились первыми на чемпионате Европы (2020, 2022) и два раза выигрывали золото национального первенства.

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