Чешский тренер «Динамо» выбрал между Овечкиным и Ягром

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка признался, что любит смотреть хоккей, и ответил на вопрос: кто лучше — Александр Овечкин или Яромир Ягр. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Конечно, Ягр», — сказал Личка.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Сейчас Ягр продолжает свою профессиональную карьеру на родине, играя за хоккейный клуб «Рытиржи Кладно» из сильнейшей лиги страны. Он выступал в НХЛ с перерывами в конце 90-х, в начале 2000-х и с 2011 по 2018 годы. Там он стал четвертым в истории лиги бомбардиром, уступая только Горди Хоу, Уэйну Гретцки и Александру Овечкину.

Ранее стало известно, где Овечкин будет готовиться к новому сезону НХЛ.