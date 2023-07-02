Родченков верит, что МОК запретит россиянам участвовать в соревнованиях

Бежавший из России бывший глава московский антидопинговой лаборатории Григорий Родченков надеется, что его книга о допинговых махинациях в России заставит Международный олимпийский комитет (МОК) не допускать спортсменов. Его слова приводит Daily Mail.

«Я надеюсь, что моя книга наконец заставит МОК ввести устойчивый запрет в отношении российских спортсменов до тех пор, пока Россия коренным образом не реформирует свою систему спортивной подготовки, что займет не менее десяти лет... МОК никогда не заботился о проблеме применения допинга, ничего не изменилось», — сказал Родченков.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее в МОК отреагировали на решение Чехии не допускать россиян на соревнования.