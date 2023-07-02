Олимпийская чемпионка Щербакова призналась, что ей сложно учиться в университете

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, как проходит ее обучение на первом курсе в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФК). Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Довольно сложно из-за совмещения графиков, но стараюсь. Учителя идут навстречу, помогают, все по плану.

Хотела бы попробовать себя в других видах спорта? Никаких идей нет, но я всегда за. Когда у меня отдых, я всегда с радостью пробую все виды спорта. Все что угодно!» — сказала Щербакова.

Спортсменка учится на кафедре теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и керлинга.

На Олимпийских играх в Пекине Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, опередив свою соотечественницу Александру Трусову и представительницу Японии Каори Сакамото.

Стоит отметить, что Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении от травмы и участии в ледовых шоу.

Ранее Щербакова сделала заявление о возобновлении карьеры.