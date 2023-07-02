Украинская теннисистка была счастлива из-за недопуска россиян к Уимблдону-2022

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что была счастлива, когда организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире в прошлом году. Ее слова приводит Большой теннис Украины.

«Я была счастлива, что они решили отстранить российских и белорусских теннисистов в прошлом году, потому что как украинцы мы за это боролись.

Мы пытались говорить с организаторами соревнований, с АТР, WTA, ITF, объяснять, что происходит, почему другие виды спорта решили ввести бан и почему теннис этого не сделал. Мы были очень благодарны Уимблдону за это решение.

Они были вынуждены изменить свой подход, потому что было сильное давление от теннисных органов. Это был ожидаемый шаг, ведь организаторы не хотели бы потерять «мэйджор», и нам надо это принять», — сказала Свитолина.

Уимблдон-2023 стартует 3 июля и продлится до 16 июля. Россияне и белорусы будут допущены на турнир, если подпишут декларацию о нейтральности. В 2022 году российским и белорусским теннисистам отказали в праве принять участие в Уимблдоне из-за проведения СВО на территории Украины.

Сайт «Би-би-си» сообщал, что спортсменам из России и Белоруссии также пришлось предоставить доказательства отказа от спонсорской поддержки компаний, попавших под британские санкции.

Ранее правила Уимблдона изменили из-за месячных у теннисисток.