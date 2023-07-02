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Экс-футболист Тарасов установил уникальное достижение

Экс-игрок «Локо» Тарасов стал первым футболистом, выигравшим Медиалигу, РПЛ и Кубок России

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РИА «Новости»

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов впервые стал победителем Медиалиги.

36-летний полузащитник выиграл турнир в составе «Родины Медиа», победив в финале команду 2DROTS (3:1).

Таким образом, Тарасов стал первым футболистом, который выигрывал чемпионат, Кубок России (в составе «Локомотива») и Медиалигу.

«Родины Медиа» и 2DROTS выступят в розыгрыше Кубка России в сезоне-2023/24. Третьим участником турнира от медиафутбола стал «Амкал» — бронзовый призер МФЛ. В матче за третье место «Амкал» обыграл «Бей Беги».

Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 по 2019 год. За это время он провел 188 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.

Также футболист известен по выступлениям за «Томь», «Москву», казанский «Рубин» и столичный «Велес». В футболке сборной России Тарасов провел восемь матчей, отметился одним голом и одной результативной передачей.

Ранее тренер медиафутбольной команды заявил, что ему больно смотреть на коллег из РПЛ.

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