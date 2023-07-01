Адвокат Калинов оценил вероятность экстрадиции задержанного в Польше хоккеиста в Россию

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в комментарии «Газете.Ru» рассказал, от чего зависит экстрадиция задержанного в Польше российского хоккеиста Максима Сергеева в Россию.

«Что касается того, возможна ли экстрадиция Сергеева из Польши в Россию или обмен его на кого-либо из поляков, совершивших преступление и находящихся на территории России. Следует отметить, что между Россией и Польшей, так же, как и с другими странами, например с Турцией, существует договор об экстрадиции, то есть, договор о выдаче преступников. Однако есть несколько «но». Например, если подсудимому вынесен приговор, то польская сторона имеет право и не обязана его выдавать России в связи с поступившим международным правовым запросом об экстрадиции. Кроме того, если преступление совершено на территории Польши, то польская сторона также не обязана выдавать России данного преступника. Существует еще ряд положений, которые препятствуют выдаче из Польши российских граждан, в отношении которых на территории Польши ведется уголовное преследование. Данных пунктов достаточно много.

Что касается Сергеева. На мой взгляд, с учетом договора об экстрадиции, тех ограничений для выдачи граждан, которые имеются, будет играть огромную роль именно общение дипломатов в рамках данного вопроса. Не исключаю, что такое решение, договоренность о передаче преступника, может быть, но вероятность, на мой, взгляд, очень маленькая. Поэтому, вероятнее всего, Сергееву, если суд признает его виновным, придется отбывать наказание на территории Польши, и он не будет экстрадирован в Россию», — заявил Калинов.

О том, что российский хоккеист стал уже 14-м арестованным участником шпионской сети, рассказал министр юстиции Польши Збигнев Зебро 30 июня. При этом имя задержанного Зебро не рассказал, личность спортсмена раскрыл Telegram-канал Mash.

Россиянин обвиняется в изучении объектов критической инфраструктуры в нескольких воеводствах. Спортсмену грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.

20-летний россиянин выступает за команду «Заглембе» с 2021 года . На его счету два очка (1+1) в 23 матчах.

Ранее тренер польского хоккейного клуба «Заглембе» Гжегож Клих рассказал, что в клубе очень удивлены арестом российского игрока команды Сергеева.