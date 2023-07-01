В польском клубе удивлены арестом российского хоккеиста за шпионаж

Тренер польского хоккейного клуба «Заглембе» Гжегож Клих рассказал, что в клубе очень удивлены арестом российского игрока команды Максима Сергеева. Его слова приводит газете Fakt.

«Примерно две-три недели назад его задержали спецслужбы. Раньше у нас не было никаких подозрений на его счет. Он приехал к нам играть до начала военных действий на Украине.

Он подпиcал декларацию о нейтралитете, вел cебя нормально. Поэтому мы удивлены этим cлучаем. Конечно, мы отcтраняемcя от его неcпортивной деятельноcти. Мы тут ни при чем», — сказал Клих.

О том, что российский хоккеист стал уже 14-м арестованным участником шпионской сети, рассказал министр юстиции Польши Збигнев Зебро 30 июня. Россиянин обвиняется в изучении объектов критической инфраструктуры в нескольких воеводствах. Спортсмену грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.

20-летний россиянин выступает за команду «Заглембе» с 2021 года . На его счету два очка (1+1) в 23 матчах.

Ранее экс-легкоатлетка Иоланда Чен заявила, что у задержавших в Польше российского хоккеиста за шпионаж белая горячка.