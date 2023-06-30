В ФТР назвали самый интересный матч с участием россиян в первом круге Уимблдона

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко выделил матч россиянина Александра Шевченко против Адриана Маннарино в первом круге Уимблдона, передает Vprognoze.Ru.

«В первом круге есть очень интересная пара: россиянин Александр Шевченко против Адриана Маннарино. Ее победитель встретится с победителем пары Даниила Медведева и Артура Фери», — сказал Селиваненко.

Уимблдон стартует 3 июля и продлится до 16 июля. Россияне и белорусы будут допущены на турнир, если подпишут декларацию о нейтральности. В 2022 году российским и белорусским теннисистам отказали в праве принять участие в Уимблдоне из-за проведения СВО на территории Украины.

Сайт «Би-би-си» сообщал, что спортсменам из России и Белоруссии также пришлось предоставить доказательства отказа от спонсорской поддержки компаний, попавших под британские санкции.

Ранее министр спорта Великобритании Люси Фрейзер высказалась о нарушениях правил россиянами на Уимблдоне.