Майоров назвал фикцией обвинения Польши в адрес российского хоккеиста

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров заявил, что считает российского хоккеиста польского «Заглембе» Максима Сергеева, которого задержали в Польше по обвинению в шпионаже, невиновным, передает «Все про спорт».

«Я больше, конечно, склоняюсь к тому, что это все фикция, что никакого там шпионажа нет. Я знаю психологию наших игроков, и вряд ли все это выльется во что-то серьезное», — сказал Майоров.

О том, что российский хоккеист стал уже 14-м арестованным участником шпионской сети, рассказал министр юстиции Польши Збигнев Зебро. Агентство национальной безопасности обвинило 20-летнего Сергеева в том числе в изучении объектов критической инфраструктуры в нескольких воеводствах. В результате спортсмену грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.

Ранее Россия заявила Польше официальный протест из-за ареста хоккеиста Сергеева.