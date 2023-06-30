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Кокорин может перейти в клуб из Ближнего Востока

«РБ Спорт»: Кокорин может стать футболистом «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ

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kokorin9/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский футболист итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин может стать игроком клуба «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, передает «РБ Спорт».

В начале июня тренером команды стал бывший тренер московского «Локомотива» Марко Николич.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с 2021 года. Прошлым летом россиянин на правах аренды стал игроком кипрского «Ариса». Его контракт был рассчитан до июня 2023 года. В клубе не раз говорили о своем желании сохранить у себя российского нападающего. Всего в минувшем сезоне Кокорин принял участие в 27 матчах чемпионата Кипра, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл местный чемпионат.

Права на Кокорина принадлежат «Фиорентине», с которой у форварда заключен контракт до лета 2024 года.

Ранее массажист Кокорина Сергей Колесников рассказал о его будущем.

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