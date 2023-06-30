В Госдуме заявили, что польские власти переходят все границы

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что в Польше решили увидеть в российском хоккеисте шпиона не от большого ума. Его слова передает Vprognoze.ru.

«К сожалению, польские власти в своем стремлении преследовать все, связанное с Россией, переходят все границы. Нужно еще додуматься, увидеть в спортсмене шпиона и арестовать его. Это не от большого ума.

Руководители польских спецслужб хотят создать впечатление, что россиянам нужно узнавать какие-то тайны в их стране. Все их тайны мы давно знаем.

Сейчас однозначно нужно освобождать нашего спортсмена. Уверен, что по линии Министерства спорта и МИД будет оказана всесторонняя поддержка требований отпустить нашего спортсмена с его последующим возвращением на родину. Никакого отношения к шпионажу он не имеет», – сказал Свищев.

О задержании хоккеиста стало известно 30 июня. Об этом в Twitter написал генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.

По данным Генеральной прокуратуры, россиянин находился в Польше с октября 2021 года. «Собранные в ходе следствия материалы подтверждают его причастность и активное участие в выполнении порученных ему задач», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что задержанному уже предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и в деятельности иностранной разведки против интересов Польской Республики. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Он временно арестован сроком на три месяца.

Ранее было названо имя задержанного в Польше по обвинению в шпионаже российского хоккеиста.