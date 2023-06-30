Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что польские власти переходят все границы

Депутат Свищев раскритиковал польские власти за арест российского хоккеиста

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что в Польше решили увидеть в российском хоккеисте шпиона не от большого ума. Его слова передает Vprognoze.ru.

«К сожалению, польские власти в своем стремлении преследовать все, связанное с Россией, переходят все границы. Нужно еще додуматься, увидеть в спортсмене шпиона и арестовать его. Это не от большого ума.

Руководители польских спецслужб хотят создать впечатление, что россиянам нужно узнавать какие-то тайны в их стране. Все их тайны мы давно знаем.

Сейчас однозначно нужно освобождать нашего спортсмена. Уверен, что по линии Министерства спорта и МИД будет оказана всесторонняя поддержка требований отпустить нашего спортсмена с его последующим возвращением на родину. Никакого отношения к шпионажу он не имеет», – сказал Свищев.

О задержании хоккеиста стало известно 30 июня. Об этом в Twitter написал генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.

По данным Генеральной прокуратуры, россиянин находился в Польше с октября 2021 года. «Собранные в ходе следствия материалы подтверждают его причастность и активное участие в выполнении порученных ему задач», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что задержанному уже предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и в деятельности иностранной разведки против интересов Польской Республики. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Он временно арестован сроком на три месяца.

Ранее было названо имя задержанного в Польше по обвинению в шпионаже российского хоккеиста.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях