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Стало известно имя задержанного в Польше по обвинению в шпионаже российского хоккеиста

Mash: задержанным в Польше по обвинению в шпионаже хоккеистом оказался Максим Сергеев

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Задержанным в Польше по обвинению в шпионаже российским хоккеистом оказался 20-летний Максим Сергеев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Спортсмен представляет клуб «Заглембе», выступающий в Польской хоккейной лиге. В России он выступал за «Балашиху» и «Спартак». О задержании хоккеиста стало известно ранее 30 июня.

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро написал в Twitter: «Российские шпионы попадаются один за другим! Очередной успех следователей Генеральной прокуратуры и Агентства национальной безопасности. Был пойман шпион, действовавший под видом спортсмена».

По данным Генеральной прокуратуры, россиянин находился в Польше с октября 2021 года. «Собранные в ходе следствия материалы подтверждают его причастность и активное участие в выполнении порученных ему задач», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что задержанному уже предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и в деятельности иностранной разведки против интересов Польской Республики. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Он временно арестован сроком на три месяца.

Ранее в Федерации фехтования России рассказали о поиске шпионов среди спортсменов.

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