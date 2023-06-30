Российский хоккеист задержан в Польше по обвинению в шпионаже

В Польше по обвинению в шпионаже задержали российского хоккеиста. Об этом сообщил генеральный прокурор республики Збигнев Зебро.

«Российские шпионы попадаются один за другим! Очередной успех следователей Генеральной прокуратуры и Агентства национальной безопасности. Был пойман шпион, действовавший под видом спортсмена», — написал Зебро в Twitter.

По его словам, задержанный россиянин «был игроком хоккейного клуба первой лиги». «Это уже 14-й задержанный член раскрытой нами шпионской сети», — заявил Зебро.

Пресс-служба министра-координатора спецслужб сообщила, что «задержанный является гражданином России и профессиональным игроком хоккейного клуба первой лиги». Утверждается, что он «выполнял на польской территории порученные задачи, среди прочего о выявлении критической инфраструктуры в нескольких воеводствах». Имя хоккеиста не называется.

По данным Генеральной прокуратуры, россиянин находился в Польше с октября 2021 года. «Собранные в ходе следствия материалы подтверждают его причастность и активное участие в выполнении порученных ему задач», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что задержанному уже предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и в деятельности иностранной разведки против интересов Польской Республики. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Он временно арестован сроком на три месяца.

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