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Чемпионка ОИ Мамун высказалась о состоянии мировой художественной гимнастики без России

Чемпионка ОИ Мамун заявила, что за рубежом не скучают по российским гимнасткам

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РИА Новости

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Маргарита Мамун считает, что никто из зарубежных соперниц не сожалеет об отсутствии спортсменок сборной России по художественной гимнастике на международных соревнованиях, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Что такое международная художественная гимнастика без России? Конечно, жалко девчонок. Но там, думаю, не сильно скучают, потому что первые места освободились. Ну что такое мировая художественная гимнастика без сильнейшей сборной мира?» — сказала Мамун.

12 мая Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) отложил вопрос по допуску российских и белорусских спортсменов до международных соревнований до июля. Напомним, что с прошлой весны они не выступают на международных турнирах.

На заседании исполкома Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер ранее заявила, что российских атлетов дискриминируют и хотят причислить к бомжам.

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