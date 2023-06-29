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Ярошик: болельщики «Челси» до сих пор жалеют, что Абрамович продал клуб

Экс-футболист «Челси» Ярошик рассказал о скромности Абрамовича

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Reuters

Чешский футболист Иржи Ярошик рассказал, каким был российский бизнесмен Роман Абрамович, когда владел лондонским «Челси». Его слова передает «Матч ТВ».

«Он любил приходить на тренировочную базу, общался с тренером и следил за игрой команды. Абрамович всегда был рядом. Бывало, ходил на завтрак с нами, на обед. Думаю, болельщики «Челси» до сих пор жалеют, что он продал клуб.

Он всегда приходил в майке, шортах. Мог прийти без часов. Не пытался кому-то что-то доказывать, вел себя скромно, это нравится в людях, когда деньги их не меняют», — сказал Ярошик.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за 140 млн фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом АПЛ, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги. Он продал клуб в 2022 году.

18 июня сообщалось, что Роман Абрамович отказывается передавать деньги, полученные от продажи «Челси», правительству Украины. Отмечалось, что Абрамович хочет, чтобы деньги были распределены между Россией и Украиной. Часть средств он хочет направить россиянам, которые пострадали в результате конфликта.

Ранее сообщалось, что владельцы «Челси» приобрели французский клуб.

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