Ярошик: болельщики «Челси» до сих пор жалеют, что Абрамович продал клуб

Чешский футболист Иржи Ярошик рассказал, каким был российский бизнесмен Роман Абрамович, когда владел лондонским «Челси». Его слова передает «Матч ТВ».

«Он любил приходить на тренировочную базу, общался с тренером и следил за игрой команды. Абрамович всегда был рядом. Бывало, ходил на завтрак с нами, на обед. Думаю, болельщики «Челси» до сих пор жалеют, что он продал клуб.

Он всегда приходил в майке, шортах. Мог прийти без часов. Не пытался кому-то что-то доказывать, вел себя скромно, это нравится в людях, когда деньги их не меняют», — сказал Ярошик.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за 140 млн фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом АПЛ, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги. Он продал клуб в 2022 году.

18 июня сообщалось, что Роман Абрамович отказывается передавать деньги, полученные от продажи «Челси», правительству Украины. Отмечалось, что Абрамович хочет, чтобы деньги были распределены между Россией и Украиной. Часть средств он хочет направить россиянам, которые пострадали в результате конфликта.

Ранее сообщалось, что владельцы «Челси» приобрели французский клуб.