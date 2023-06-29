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Экс-президент «Спартака» объяснил интерес турецких клубов к россиянам

Экс-президент «Спартака» Червиченко считает, что турецкие клубы интересуются россиянами из-за кризиса

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Кадр из видео/oSporte TV/Youtube

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко объяснил, почему турецкие клубы активно интересуются российскими футболистами, передает Vprognoze.ru.

«Игроки у нас очень неплохие, а в Турции небольшой кризис. Нет там таких футболистов, которые были ранее, да и сборная такая же. Логично, что они смотрят на наших ребят», — сказал Червиченко.

В Турции выступают два российских легионера. Полузащитник Магомед Оздоев играет за «Фатих Карагюмрюк», а защитник Федор Кудряшов – за «Антальяспор».

Сейчас рядом российских игроков интересуются турецкие команды. 21 июня издание Fanatik сообщило, что форвард ЦСКА Федор Чалов согласился на переход в «Галатасарай». Позже генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев заявил, что ни с кем не контактировал по поводу возможного перехода игрока.

Также 21 июня издание Sabah написало, что полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев выдвинул дополнительные финансовые требования к «Бешикташу». Позже это опроверг отец футболиста.

Ранее футболист «Зенита» Далер Кузяев выдвинул «Бешикташу» личные требования.

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